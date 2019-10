Uma parceria entre escolas, a PSP e o projeto "Eu Cuido" visa sensibilizar as crianças para o bem-estar animal. A ideia é que os mais novos tenham um melhor contacto com os animais de estimação. Algumas das estrelas do programa são os cães da polícia portuguesa.

Ao início, foi o próprio projeto a chegar junto das escolas. Com o sucesso da iniciativa, e também devido à associação ao programa da PSP Escola Segura, já são muitas as escolas que vão à procura do "Eu Cuido".

Nas ações de sensibilização, uma das grandes estrelas é um dos cães da PSP, Donatelo, da raça rotweiler.