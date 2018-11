Um homem de 27 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Lisboa por fortes indícios da prática de um crime de violação, informa aquela força de segurança em comunicado.

A vítima, de 21 anos, foi abordada pelo suspeito na zona do Cais do Sodré, em Lisboa, ao final da madrugada do dia 28 de outubro.

"Apercebendo-se que a vítima se encontrava com dificuldades em obter um local para pernoitar, o detido acabou por convencê-la a acompanhá-lo até uma casa, situada na zona de Amadora, onde, usando de violência física, a veio a violar", acrescenta a noite.

Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito está agora a ser investigado pelo possível envolvimento "na prática de crimes semelhantes ocorridos nos últimos meses em zonas históricas da cidade de Lisboa, as quais eram frequentadas diariamente pelo mesmo."

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.