Um homem ficou esta segunda-feira ferido com gravidade na sequência de uma queda da caixa de carga de uma carrinha, num acidente de trabalho, perto de Sines (Setúbal), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte da GNR indicou à agência Lusa que a queda do homem, de 44 anos, ocorreu quando este "estava a colocar cones de sinalização numa estrada, tendo sofrido ferimentos na cabeça".

A vítima foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém e posteriormente transferida para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta foi dado às 08:19, tendo a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) sido contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Foram mobilizados, de acordo com o CDOS, bombeiros da corporação de Sines, apoiados por dois veículos, além da GNR.