Morreu, aos 75 anos, José Alberto Tavares Moreira, antigo governador do Banco de Portugal. O site da Presidência da República emite esta terça-feira uma nota de pesar.

Economista e jurista de formação, Tavares Moreira exerceu funções como governador do Banco de Portugal entre 1986 e 1992, tendo sido também secretário de Estado do Tesouro de 1980 a 1981, exercendo depois o cargo de secretário de Estado adjunto do ministro das Finanças Miguel Cadilhe, do PSD.

Foi também pelos sociais-democratas que exerceu o cargo de deputado na Assembleia da República, depois de ter sido eleito pelo círculo eleitoral de Braga, em 2002, deixando o Parlamento três anos mais tarde.

A trajetória profissional de José Tavares Moreira situou-se essencialmente no sector bancário, onde se destacou como diretor e administrador de diversas instituições, com destaque para a Caixa Geral de Depósitos", refere a nota da Presidência.

Tavares Moreira exerceu ainda cargos na Caixa Geral de Depósitos, onde foi, entre 1979 e 1981, administrador, e no banco angolano BAI Europa, S.A., onde era presidente do conselho de administração até ao início deste ano.