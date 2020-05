A freguesia de Pias, no concelho de Monção, bem perto da Galiza, está a ser notícia no país vizinho por causa das medidas de contenção da Covid-19.

A imagem de uma caixa multibanco, que oferece luvas e gel desinfetante aos utilizadores, além de ter um caixote do lixo junto à máquina, tornou-se viral no Twitter, com milhares de "gostos" e partilhas.

Uma cidadã espanhola partilhou a fotografia, com o seguinte comentário: "Isto é Portugal. Já viram algo assim em Espanha? Eu não. Temos muito a aprender."

Esto es Portugal.

Habéis visto algo así en España?

Yo no.🤔 Tenemos mucho que aprender Spain.#COVID19 #nosdanmilvueltas pic.twitter.com/ZbvcjrlVEL — Gema 💎 (@delvallerubi) April 28, 2020

Outra utilizadora espanhola também aplaudiu os "vizinhos". “Sempre me disseram que Portugal tinha um atraso em relação a Espanha de 40 anos, agora entendo quem estava à frente… um aplauso aos nossos vizinhos em todos os sentidos", escreveu.

Mas esta não foi a única medida implementada em Pias.

Pela população foram distribuídos kits de proteção individual.