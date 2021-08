A GNR resgatou, na passada quinta-feira, oito cães abandonados, no concelho de Ponte de Lima, de acordo com um comunicado do Comando Territorial de Viana de Castelo.

O resgate ocorreu na sequência de uma denúncia que dava conta da presença de cães bebés "no interior de um de um caixote". As autoridades revelaram ainda que os animais não têm qualquer ferimento.

Após a análise das condições de saúde dos animais, os cães forem entregues para adoção no Canil Intermunicipal de Ponte de Lima, onde aguardam por novas famílias.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ponte de Lima.