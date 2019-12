Se já está a fazer contas aos dias de férias do próximo ano mas ainda não olhou para o calendário, continue a ler: saiba agora as pontes e os feriados com que vai poder contar em 2020, para acrescentar dias de descanso ao período de 22 dias úteis de férias que têm para gozar quase todos os trabalhadores.

As oportunidades para fazer ponte, ou seja, para gozar quatro dias seguidos de descanso, serão precisamente quatro. Com uma particularidade: em junho, por causa do feriado do Dia de Portugal, dia 10, e o Corpo de Deus, dia 11, bastará pôr um dia de férias na sexta-feira, dia 12, para ficar com cinco dias sem trabalhar. Más notícias para os lisboetas, porém: o feriado do Dia de Santo António, no dia 13 de junho, vai calhar num sábado.

Em fevereiro, para os funcionários que tenham tolerância de ponto na terça-feira dia 25, dia de Carnaval, há uma possibilidade de ponte gozando a segunda-feira anterior, 24 de fevereiro.

Outras hipóteses de mini-férias surgem apenas em dezembro, com os feriados da Restauração da Independência e da Imaculada Conceição, respetivamente dia 1 e 8 de dezembro, que vão calhar numa terça-feira.

Já em termos de fins de semana prolongados, pode contar com o de Páscoa - Sexta-Feira Santa é no dia 10 de abril e o dia de Páscoa a 12 - o do 1 de Maio, que será numa sexta-feira, o do 5 de outubro - a Implantação da República assinala-se a uma segunda-feira - e o fim de semana do Natal, já que dia 25 de dezembro será sexta-feira.