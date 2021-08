Doze distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira em aviso amarelo devido ao calor e cinco deles vão passar a aviso laranja na sexta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Bragança, Évora, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém e Lisboa vão estar sob aviso amarelo até às 16:00 de sábado.

Nos distritos de Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga, o aviso amarelo dura até às 12 de sexta-feira, passando depois para aviso laranja até às 17:00 de domingo, enquanto na Guarda, o aviso será apenas até às 18:00 de sábado.

A TVI fez uma lista com a previsão das temperaturas para os próximos três dias - sexta-feira, sábado e domingo - com base na página do IPMA e mostra-lhe quais vão ser as cidades mais quentes do país, tendo em consideração os doze distritos para os quais foram emitidos avisos.

Em muitas cidades do país, de norte a sul, os termómetros vão ultrapassar os 40ª graus.

Distrito de Beja

Barrancos - 43º/43º/43º

Beja- 41º/42º/42º

Castro verde - 43º/44º/44º

Cuba - 42º/43º/43º

Ferreira Alentejo - 41º/42º/43º

Mértola - 41º/43º/43º

Moura - 42º/43º/44º

Serpa - 42º/43º/44º

Vidigueira - 42º/43º/43º

Distrito de Castelo Branco

Castelo Branco - 40º/39º/39º

Covilhã - 41º/40º/40º

Idanha-a-nova - 41º/40º/40º

Penamacor - 40º/40º/40º

Vila Velha de Ródão - 42º/41º/41º

Distrito de Portalegre

Alter do Chão - 41º/40º/40º

Arronches - 41º/41º/41º

Campo Maior - 42º/42º/42º

Crato - 41º/40º/40º

Elvas - 42º/43º/43º

Fronteira - 41º/40º/40º

Monforte - 41º/41º/41º

Ponte de Sor - 41º/40º/39º

Sousel - 41º/40º/40º

Distrito de Braga

Amares - 34º/32º/32º

Cabeceiras de Basto - 37º/35º/34º

Celourico de Basto - 36º/35º/33º

Guimarães - 34º/32º/31º

Póvoa de Lanhoso - 34º/32º/32º

Terras de Bouro - 34º/32º/32º

Vieira do Minho - 32º/32º/31º

Vila Nova de Famalicão - 32º/30º/30º

Vila Verde - 35º/32º/32º

Vizela - 34/º33º/32º

Distrito de Guarda

Aguiar da Beira - 36º/35º/34º

Almeida - 38º/38º/36º

Celourico da Beira - 38º/37º/36º

Figueira de Castelo Rodrigo - 38º/38º/37º

Fornes de Algodres - 37º/36º/35º

Guarda - 35º/34º/33º

Manteigas - 35º/34º/33º

Meda - 38º/37º/36º

Pinhel - 39º/38º/37º

Sabugal - 37º/37º/37º

Seia - 35º/33º/33º

Serra da estrela - 26º/26º/25º

Trancoso - 36º/34º/33º

Vila Nova de Foz Coa - 40º/41º/38º

Distrito de Bragança

Alfandega da Fé - 39º/39º/37º

Bragança - 37º/38º/35º

Carrazeda de Ansiães - 38º/37º/34º

Freixo Espada à Cinta - 40º/40º/37º

Macedo de Cavaleiros - 38º/39º/36º

Miranda do Douro - 39º/39º/36º

Mirandela - 41º/41º/39º

Torre de Moncorvo - 39º/39º/36º

Vila Flor - 38º/38º/36º

Vimioso - 37º/37º/35º

Distrito de Évora

Alandroal - 42º/42º/42º

Arraiolos - 40º/40º/40º

Borba - 41º/41º/41º

Estremoz - 41º/41º/40º

Évora - 42º/43º/42º

Montemor-o-Novo - 40º/40º/40º

Mora - 41º/40º/40º

Mourão - 43º/44º/44º

Portel - 42º/43º/44º

Redondo - 42º/42º/41º

Reguengos de Monsaraz - 43º/44º/44º

Vendas Novas - 40º/39º/40º

Viana do Alentejo - 42º/42º/42º

Vila Viçosa - 41º/41º/41º

Distrito de Faro

Albufeira - 33º/37º/39º

Alcoutim - 40º/44º/45º

Castro Marim - 35º/41º/43º

Lagoa - 34º/39º/41º

Lagos - 33º/37º/38º

Loulé - 36º/39º/41º

Monchique - 36º/38º/40º

Olhão - 31º/37º/38º

Portimão - 33º/39º/41º

São Braz de Alportel - 36º/39º/42º

Silves - 37º/42º/44º

Tavira - 34º/39º/42º

Vila Real de Santo António - 33º/39º/41º

Distrito de Vila Real

Chaves - 37º/37º/35º

Mesão Frio - 35º/34º/33º

Mondim de Basto - 37º/35º/34º

Murça - 37º/36º/35º

Peso da Régua - 37º/35º/35º

Ribeira de Pena - 36º/34º/33º

Sabrosa - 36º/34º/33º

Santa Marta de Penaguião - 37º/36º/35º

Valpaços - 38º/38º/36º

Vila Real - 36º/35º/33º

Distrito de Setúbal

Alcácer do Sal - 40º/39º/40º

Alcochete - 36º/37º/36º

Almada - 35º/32º/34º

Barreiro - 37º/36º/36º

Grândola - 40º/39º/41º

Moita - 38º/38º/37º

Montijo - 37º/37º/37º

Palmela - 38º/37º/37º

Santiago do Cacém - 34º/34º/35º

Seixal - 35º/36º/35º

Sesimbra - 32º/33º/32º

Setúbal - 37º/36º/38º

Distrito de Santarém

Abrantes - 40º/38º/37º

Almeirim - 40º/39º/39º

Alpiarça - 40º/39º/38º

Benavente - 38º/37º/37º

Cartaxo - 38º/37º/36º

Chamusca - 39º/39º/37º

Constância - 40º/39º/37º

Coruche - 40º/38º/39º

Entroncamento - 40º/39º/36º

Golegã - 40º/40º/37º

Mação - 39º/38º/38º

Salvaterra de Magos - 38º/37º/37º

Santarém - 39º/38º/38º

Sardoal - 39º/38º/37º

Tomar - 39º/38º/37º

Torres Novas - 39º/39º/36º

Vila Nova da Barquinha - 39º/39º/37º

Distrito de Lisboa