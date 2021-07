O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo nove distritos de Portugal continental, devido à previsão de tempo quente.

O aviso, que vigora até às 18:30 de hoje, aplica-se aos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Lisboa, Évora, Setúbal, Beja e Faro.

O aviso do IPMA para estes distritos alerta para “persistência de valores elevados da temperatura máxima”.

A costa sul da ilha da Madeira também está sob aviso amarelo, pelo menos durante a manhã, devido à previsão de vento forte, com rajadas da ordem de 70 km por hora nos extremos leste e oeste.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave da escala e significa que existem riscos para determinadas atividades.

Para hoje, o IPMA prevê no continente tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e subida da temperatura, em especial da máxima, nas regiões do centro e sul.

As temperaturas máximas hoje deverão oscilar entre os 42ºC em Évora e os 25ºC em Viseu, ao passo que as temperaturas mínimas vão andar entre os 25ºC em Portalegre e os 12ºC em Leiria.