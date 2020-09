A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil colocou hoje os distritos de Beja e Faro em alerta vermelho, considerando que há condições muito perigosas que favorecem o risco de incêndios rurais, sobretudo no domingo.

Em conferência de imprensa, na sede da autoridade de proteção civil, em Carnaxide, o comandante nacional Duarte da Costa alertou que o risco de incêndios rurais é muito alto durante todo o fim de semana, especialmente no domingo, e sobretudo no Baixo Alentejo e no Algarve. Nestas regiões, às temperaturas altas, ventos fortes e baixa humidade relativa somam-se zonas de elevado combustível (zonas que não arderam nos últimos anos e estão muito secas, favoráveis a incêndios).

Decorrente de toda esta situação, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil decidiu manter o estado de alerta especial laranja para todo o país, com exceção dos distritos de Faro e Beja que incrementou para o risco máximo, para o estado de alerta especial vermelho”, disse Duarte da Costa aos jornalistas.

O comandante explicou que, em resultado do acionamento do alerta vermelho, nestas regiões há maior capacidade de intervenção, desde logo com a máxima prontidão dos operacionais.

Duarte da Costa deixou ainda um alerta a toda a população para que não use fogo em espaços rurais em todo o território nacional e que não tenha comportamentos negligentes, desde logo fazendo trabalhos e usando maquinaria em espaços rurais.

“Não frequentem os espaços rurais, sobretudo amanhã [domingo]”, pediu.

Na sexta-feira, o Governo anunciou que a situação de alerta devido ao risco de incêndio rural vai prolongar-se até domingo e estende-se a todo o território continental, tendo em conta as previsões meteorológicas para o fim de semana.