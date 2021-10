O mês de outubro iniciou com temperaturas elevadas, com algumas zonas do país a atingirem 34 graus esta quarta-feira, nomeadamente Moura, Évora e Setúbal. De acordo com as previsões do IPMA, na próxima semana as temperaturas deverão manter-se altas, com céu pouco nublado ou limpo.

Sábado e domingo ficam marcados por uma ligeira descida das temperaturas, com máximas a variar entre os 29 graus (Évora) e os 21 graus (Aveiro e Braga) e as mínimas entre os 9 graus (Bragança) e os 17 graus (Faro). Ainda assim, as previsões do IPMA apontam para uma situação estável na segunda semana de outubro, com tempo quente e seco, e com algumas zonas a atingir os 30 graus (Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo, interior da região norte e Beira Alta).

Para já, ainda não há indicações de que as temperaturas altas se mantenham no resto do mês, mas o instituto explica que é frequente o mês de outubro apresentar temperaturas elevadas, tendo em conta que os dias ainda são longos.

A verdade é que as temperaturas elevadas devem continuar até dia 15 de outubro. De resto, e apesar da bandeira amarela, há quem aproveite mesmo para ir à praia, como foi o caso dos banhistas que a TVI24 apanhou em Carcavelos.

Temos a hora de almoço livre, devemos voltar mais vezes", disse um dos banhistas que passou pelo areal.



Para muitos, o outono de 2021 está até melhor que o verão.

Isso mesmo confirma o IPMA, que fala em temperaturas "acima do normal", nomeadamente nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo.