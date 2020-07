O mês de julho ainda agora começou, mas trouxe com ele uma onda de calor. A partir de sexta-feira está prevista uma subida significativa das temperaturas, principalmente a máxima, que podem chegar aos 42 graus em algumas regiões do país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o tempo quente vai manter-se até terça-feira da próxima semana, prevendo-se daí em diante uma descida das temperaturas.

Esta situação de tempo seco e quente deverá manter-se até meados da próxima semana, prevendo-se uma ligeira descida de temperatura no dia 7 (terça-feira)" , lê-se no comunicado.

O pico de calor deverá ser atingidos nos dias 5 e 6 de julho (domingo e segunda-feira), prevendo-se para domingo máximas entre os 30 e 34 graus na generalidade do território e a variar entre 34 a 39 nas regiões do interior.

Em alguns locais, como por exemplo no nordeste Transmontano, vale do Douro, vale do Tejo e no interior do Alentejo os valores da temperatura máxima podem aproximar-se de 40 a 42°C".