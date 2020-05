As temperaturas máximas vão subir entre 7 e 8 graus até segunda-feira, altura em que está previsto o início da segunda fase do plano de desconfinamento, devido à pandemia de Covid-19, com a abertura de lojas de rua, restaurantes, cafés e esplanadas.

Em declarações à agência Lusa, Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) previu que as temperaturas vão subir gradualmente entre 7 e 8 graus a partir desta sexta-feira, sendo os dias mais quentes segunda e terça-feira, com os termómetros a chegarem aos 30 graus em algumas regiões do país.

Hoje ainda vamos ter períodos de céu muito nublado com alguns aguaceiros mais prováveis na região Sul e durante a tarde nas regiões Norte e Centro, em especial no interior. Há também possibilidade de trovoadas associadas aos aguaceiros, que serão mais prováveis na região sul, mas já vamos ter uma subida das temperaturas máximas em alguns locais de 4 a 5 graus. Teremos hoje máximas acima dos 20 graus, o que não ocorreu no dia de ontem [quinta-feira]”, adiantou.

Segundo o meteorologista do IPMA, para esta sexta-feira estão previstas temperaturas entre os 20 e os 22 graus no Alentejo, Lisboa, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Braga e Porto.

Para sábado vamos ter uma melhoria em termos de nebulosidade no Norte e Centro. Na região Sul ainda há possibilidade de aguaceiros. Está também prevista uma pequena subida da temperatura, em especial da máxima, devendo atingir em algumas regiões os 24/25 graus”, referiu.

De acordo com Bruno Café, no domingo está prevista nova subida da temperatura, de 1 a 2 graus.

A partir de hoje e até ao início da semana vamos ter subidas graduais da temperatura. Ao longo dos próximos dias vamos ter subidas acumuladas de 7/8 graus. Segunda e terça-feira serão os dias mais quentes com as temperaturas a chegarem aos 30 graus no Alentejo”, disse.

Bruno Café disse ainda que a tendência será de mudança do estado do tempo a partir de meados da próxima semana.

De acordo com o plano de desconfinamento do Governo, a partir de segunda-feira poderão abrir as lojas de rua, cafés, restaurantes, pastelarias e respetivas esplanadas, museus, monumentos e palácios, galerias de arte e similares, creches, equipamentos sociais de apoio à deficiência e os alunos dos 11.º e 12.º anos (ou do 2.º e 3.º ano de outras ofertas formativas) voltam às escolas.

Portugal contabiliza 1.184 mortos associados à Covid-19 em 28.319 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Portugal entrou no dia 3 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.