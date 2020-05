A EMEL volta a fazer a fiscalização do estacionamento a partir do dia 11 de maio, na próxima segunda-feira, avança a Câmara Municipal de Lisboa (CML), em comunicado.

É uma das medidas da autarquia da capital para o desconfinamento e retoma gradual dos serviços.

No comunicado, a Câmara de Lisboa sublinha que vai ser mantida “a gratuitidade do estacionamento para as equipas de saúde das unidades do SNS mais diretamente envolvidas no combate à pandemia”. “Esta medida será operacionalizada através da ARS e das Administrações dos Centros Hospitalares e concretizar-se-á em parques de estacionamento da EMEL, em parques concessionados pela CML ou na via pública, de acordo com a solução mais adequada”, diz o documento.

Gratuito vai ser também a utilização do sistema de partilha GIRA, para profissionais de saúde.

Reabertura de espaços

A Câmara de Lisboa vai manter o Castelo de São Jorge encerrado, mas por motivos de obras. Em contrapartida, vai reabrir os espaços verdes do Palácio Pimenta, a partir de 12 de maio.

A partir de 18 de maio, vão reabrir os museus da Marioneta, do Fado, Bordalo e Aljube, além de núcleos do Museu de Lisboa e algumas galerias municipais. Também a 18 de maio, reabrem o Padrão dos Descobrimentos e a Estufa Fria.

O Arquivo Municipal de Lisboa vai abrir de forma faseada a partir de 18 de maio.

Recolha de lixo e higienização

A autarquia já retomou a recolha de “lixo volumoso”, esta quarta-feira, mas os munícipes devem solicitar o serviço através da linha 808 20 32 32.

Vai ser reforçada a desinfeção e higienização de todos os equipamentos de espaço público nas áreas envolventes às escolas que vão reabrir a 18 de maio .