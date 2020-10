A Câmara do Porto vai cortar, a partir das 14:00 de quarta-feira, a circulação automóvel na Avenida de D. Carlos I, na Foz, devido à agitação marítima, devendo o trânsito ser restabelecido logo que as condições o permitam.

Por precaução, torna-se necessário interromper a circulação automóvel na Avenida de D. Carlos I, na zona da barra do Douro, a partir das 14 horas de amanhã [quarta-feira], dia 28, sendo o trânsito restabelecido logo que as condições do mar o permitam. A situação será reavaliada no final da manhã de quinta-feira, dia 29 de outubro", anuncia a autarquia numa nota publicada na sua página oficial.