Está a ser montado no Estádio Universitário de Lisboa um hospital de campanha com capacidade para 500 camas.

O objetivo é que este hospital de campanha ajude a aliviar o Hospital de Santa Maria.

A TVI teve acesso a fotografias que mostram a preparação para a instalação de 500 camas para infetados em estado não crítico.

As Forças Armadas colaboraram com a Câmara Municipal de Lisboa na operacionalização deste hospital e o espaço foi desenhado pelo Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Em Portugal a Covid-19 já provocou 43 mortes, mais 10 do que na véspera, e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados da Covid-19 foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência até 2 de abril, cabendo as forças e serviços de segurança fiscalizar as medidas em vigor.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 19.000 morreram.