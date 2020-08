A circulação rodoviária no perímetro da serra de Sintra vai ficar condicionada entre hoje e segunda-feira devido ao risco de incêndio elevado no concelho, no distrito de Lisboa, anunciou esta quinta-feira o município.

Em comunicado, o executivo de Basílio Horta (PS) adiantou que a interditação do trânsito vigora até às 23:59 de segunda-feira.

De acordo com a autarquia, a decisão surge na sequência do período crítico de incêndios rurais, que decorre entre os dias 01 de julho e 30 de setembro, de modo a “proteger quem vive e visita Sintra”.

No entanto, continuam a poder circular viaturas de moradores e de empresas sediadas na área, transportes de passageiros (com licença de circulação), veículos de socorro, de emergência e das entidades integrantes do Sistema Municipal de Proteção Civil.

“A situação de interdição do trânsito nas vias municipais do perímetro da serra de Sintra, será avaliada, de 12 em 12 horas, podendo a interdição ser agravada ou desagravada, tendo em conta as condições que se possam vir a registar”, acrescentou a Câmara Municipal de Sintra na nota.

A autarquia ressalvou ainda que é “fundamental acautelar” a proteção da serra de Sintra, por integrar uma região de proteção classificada sensível ao risco de incêndio floresta, caracterizada por um “elevado número de visitantes”.

A circulação de trânsito na serra de Sintra tem sofrido condicionamentos desde o dia 17 de julho devido aos alertas da Proteção Civil para risco de incêndio.