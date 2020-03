A circulação rodoviária está cortada, desde cerca das 06:40, desde o Campo Lindo até à Praça Nove de Abril, na cidade do Porto, devido à queda de um andaime na Rua de Luz Soriano, revela a Câmara do Porto no seu site.

Não há vítimas a registar, apenas danos materiais em algumas habitações”, refere a autarquia.

O alerta foi dado pelas 06:40 e “a queda da estrutura de grandes dimensões impede, nas próximas horas, a circulação automóvel ao longo destas artérias”, esclarece.

Segundo a Câmara, a empresa responsável pela colocação do andaime já foi contactada.

No local encontram-se a Proteção Civil, Polícia Municipal e Bombeiros Sapadores do Porto.

Contactados pela Lusa, cerca das 07:30, os Bombeiros Sapadores do Porto tinham dito que não se registou nenhuma ocorrência significativa.