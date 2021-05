A Câmara de Braga vai avançar com um projeto-piloto para a criação, em todo o concelho, de estruturas de apoio à primeira infância, designadamente berçários e creches, anunciou esta terça-feira o município.

Em comunicado, a autarquia refere que o objetivo é dar “resposta cabal à muita procura” daqueles equipamentos, resultante do facto de Braga ser “uma cidade jovem, em constante crescimento e continuamente a atrair e a fixar mais pessoas”.

Uma das primeiras soluções será implementada em Gualtar, em cooperação com a Junta de Freguesia e com várias instituições, mas o projeto irá abranger todo o concelho.

Neste momento, olhamos para o futuro e percebemos que existe uma área que nos parece particularmente crucial em todo o concelho e que diz respeito às respostas para a primeira idade. Temos vindo a sentir alguma dificuldade em dar uma resposta cabal à muita procura que tem existido em termos de berçários e creches em todo o concelho”, explica o presidente da Câmara.

Citado no comunicado, Ricardo Rio acrescenta que o município está “particularmente empenhado” em desenvolver alguns projetos-piloto nesta área, em articulação com as juntas de freguesia e instituições sociais.

Nesse sentido, de acordo com o esforço anteriormente desenvolvido com a Junta de Freguesia de Gualtar e com o Centro Social do Vale do Homem, e no contacto com a Comissão de Trabalhadores do Hospital de Braga, estamos a preconizar que uma das primeiras soluções-piloto possa ser implementada na freguesia de Gualtar, num dos terrenos municipais disponíveis para equipamentos”, sublinha.

Também a União de Freguesias de Nogueiró e Tenões dispõe de um terreno para o mesmo efeito, estando já em tramitação nos serviços municipais a apreciação de um apoio para elaboração dos projetos.

Por sua vez, a Junta de Freguesia de Adaúfe encetou diversas diligências ao longo deste mandato para poder vir a beneficiar de cedências de terreno de equipamento em projetos urbanísticos privados, mas, caso as mesmas não se concretizem a curto prazo, avançará com a requalificação de um anterior edifício escolar, em articulação com a Câmara de Braga e outros parceiros da esfera social.

O município vem também encetando contactos com as demais juntas de freguesia no sentido de fazer um levantamento exaustivo de necessidades e de identificação de potenciais promotores deste tipo de respostas em todo o território do concelho”, lê-se ainda no comunicado.

Estes projetos poderão beneficiar das verbas inscritas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Ao criarmos uma rede de serviços e de equipamentos de apoio à primeira infância, estamos a incentivar a natalidade e a apoiar as famílias bracarenses. Este é um projeto que será implementado em articulação com as Juntas de Freguesia e com as diversas instituições e associações do Concelho, mas é fundamental um compromisso claro da Segurança Social no apoio a estas respostas”, conclui Ricardo Rio.