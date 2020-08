Um bebé de 18 meses sofreu queimaduras no corpo com água a ferver, em Vila Praia de Âncora, Caminha, e foi transportado, em estado gravem ao hospital de São João, no Porto, disse a proteção civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, "a criança, do sexo masculino, sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus no tronco, costas e membro superior com a água de uma chaleira elétrica".

O alerta foi dado cerca das 13:23 para a rua da Aldeia, em Riba d'Âncora.

Ao local compareceram os Bombeiros de Vila Praia de Âncora e a Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo.