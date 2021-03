Carina Cavaco nunca imaginou não conseguir viver na própria casa, uma herança do avô. Na origem do problema está um desentendimento com uma vizinha, que começou em 2016.

O que elas me encerraram foi o acesso principal da casa, o caminho através do qual chegava à minha casa", conta a algarvia à TVI.

A administrativa garante que o acesso em causa é um caminho público. Já a vizinha, Lucrécia Rodrigues, insiste que a passagem é privada, uma vez que atravessa a sua propriedade.

A dúvida está lançada, as respostas são dadas esta segunda-feira, num novo episódio da rubrica Acontece aos melhores, no Jornal das 8.

