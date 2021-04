"Toda a gente sabe que o lugar da mulher é... onde ela quiser", "Vai mas é para a tua terra... aqui não há lugar ao racismo", "Faziam bem era se fossem trabalhar... com ordenados dignos". Estes são alguns dos slogans que desde terça-feira começaram a partilhados nas redes sociais, integrados numa campanha contra o discurso de ódio promovida pela associação sem fins lucrativos EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza.

A campanha pega em algumas frases que costumam ser usadas no discurso de ódio mas dá-lhes um novo sentido, para mostrar como os preconceitos não correspondem à realidade. É por isso um dos hashtags usados é "dar a volta ao texto".

Em comunicado, Miguel Januário, mentor da iniciativa, explica que a iniciativa tem como objetivo alertar para diferentes tipos de discriminação e "defender um discurso humano, digno e com algum humor, com o objetivo de desarmar a futilidade com que muitas dessas ofensas são proferidas, provocando uma reflexão critica sobre esses preconceitos".

Vários artistas - como Carlão, Gisela João, Capicua e Surma - e outras figuras públicas, como Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, associaram-se à campanha, vestindo a camisola e partilhando a mensagem nas suas redes sociais.

O discurso de ódio não é argumento. #daravoltaaotexto #eapn Publicado por Capicua em Terça-feira, 6 de abril de 2021

O discurso de ódio não é argumento. #daravoltaaotexto #eapn #redeeuropeiaantipobreza #oapocalipsedostrabalhadores Publicado por Valter Hugo Mãe em Terça-feira, 6 de abril de 2021

O DISCURSO DE ÓDIO NÃO É ARGUMENTO. #daravoltaaotexto #eapn Publicado por Carlão em Terça-feira, 6 de abril de 2021

Ando com este livro no bolso regularmente, para qualquer eventualidade. Agora junto-lhe a T-shirt. Junta-te também, porque o discurso de ódio não é argumento. #daravoltaaotexto #eapn Publicado por Sara Barros Leitão em Terça-feira, 6 de abril de 2021