A GNR deteve um homem de 35 anos por resistência e coação sobre militares da guarda em Campo Maior, no distrito de Portalegre, tendo sido necessário "recorrer à força física", revelou hoje aquela força de segurança.

O homem foi detido no sábado, por militares do Posto Territorial de Campo Maior, segundo um comunicado do Comando Territorial de Portalegre da GNR enviado hoje à agência Lusa.

A GNR explica no comunicado, que após o alerta do proprietário de um estabelecimento comercial daquela localidade, onde estaria a ocorrer um furto de produtos alimentares, os militares encetaram uma perseguição apeada ao suspeito, que já estava referenciado pela prática do mesmo tipo de crime.

Após a abordagem, o suspeito ofereceu resistência à patrulha, começando por ocultar a sua identificação e opondo-se à revista pessoal, visando impedir a recuperação dos objetos furtados e assim assegurar os meios de prova, tendo sido necessário recorrer à força física, estritamente necessária, para efetuar a detenção do mesmo", adianta o comunicado.

A GNR refere ainda que ao se verificar "a existência de uma escoriação no suspeito, em consequência da queda aquando da sua detenção", foi o detido encaminhado ao Centro de Saúde de Campo Maior, local onde se juntaram vários familiares e amigos do suspeito, que "tentaram forçar a entrada" daquele estabelecimento de saúde.

Para que fosse possível salvaguardar a segurança dos utentes e dos funcionários que se encontravam no interior do Centro de Saúde, houve necessidade de efetuar um disparo de advertência com arma de fogo, municiada com cartucho de borracha, levando à dispersão do aglomerado de pessoas e à reposição da tranquilidade e da ordem pública, tendo o detido sido depois sujeito ao respetivo tratamento médico", acrescenta o comunicado.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Elvas.