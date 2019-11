Já alguma vez arrendou um campo para ir jogar ténis ou futebol com amigos? E alguma vez pensou que se se magoar está por sua conta e risco? É que a grande maioria dos campos não têm seguro desportivo, apesar de este ser obrigatório por lei.

A lei é clara. Todos os campos desportivos, mesmo os que são arrendados apenas a título de lazer, têm de ter obrigatoriamente um seguro que proteja os jogadores em caso de acidente.

Contactámos várias entidades e percebemos que são raras as que o fazem. No fundo, este negócio com centenas de adeptos atua às margens da lei.

Mas a quem cabe fiscalizar esta situação?

A responsabilidade é do Instituto Português do Desporto e da Juventude que, na prática, nada faz para obrigar os donos dos campos a cumprir a lei.

No fim, quem paga esta fatura, é o cliente.