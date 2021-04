Chegou o 'Dia D' do processo mais mediático da justiça portuguesa. É já na próxima sexta-feira que o ex-primeiro ministro José Sócrates saberá se vai a julgamento, seis anos após a detenção no âmbito do processo Operação Marquês.

Com a premissa sempre presente de assegurar um jornalismo de excelência, com rigor e objetividade, a Informação da TVI está a preparar uma grande operação para a cobertura deste dia, conduzida por Sara Pinto a partir do Campus de Justiça.

Com a aposta reforçada na qualidade e relevância dos comentadores convidados, esta emissão contará com a presença de Rogério Alves e Marinho e Pinto, dois dos mais reconhecidos e conceituados advogados do país, que estarão na antena da TVI e da TVI24, durante todo o dia e também ao longo da noite informativa.

Esta cobertura especial contará com vários diretos a partir do CAMPUS DE JUSTIÇA e com a presença de outros convidados e comentadores ao longo da emissão. O momento da leitura do processo pelo Juiz Ivo Rosa será acompanhado em live comment por Rogério Alves.

À noite, o advogado Magalhães e Silva é convidado do J8 e manter-se-á ao longo da emissão na TVI24, com a sua análise e comentário ao desenrolar deste processo. Também nesta emissão especial, entre os especialistas e comentadores convidados, a Informação TVI aposta ainda no comentário de Miguel Sousa Tavares, Maria João Avillez, Rui Moreira, Manuela Ferreira Leite e Fernando Medina.

Ao final da noite, a não perder também a “Circulatura do Quadrado Especial” na TVI24, moderado por Carlos Andrade, com Pacheco Pereira, António Lobo Xavier e Ana Catarina Mendes.

Não perca todos os desenvolvimentos do processo mais mediático da justiça portuguesa, que envolve nomes como José Sócrates, Ricardo Salgado e mais 26 arguidos. Acompanhe todos os momentos deste “Dia D”, ao minuto na TVI e na TVI24.