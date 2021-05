A CNN Portugal, que vai substituir a TVI24 ainda este ano, "vai ter notícias 24 horas", o que representa "um esforço financeiro grande", explicou o presidente do Conselho de Administração da Media Capital, Mário Ferreira, esta noite, no Jornal das 8 da TVI.

A mudança está prevista para o "último trimestre do ano", altura prevista para a CNN Portugal "estar no ar".

Neste momento, não há nenhum canal que transmita notícias 24 horas", apontou Mário Ferreira, assumindo que não se trata apenas de uma mudança de nome, mas também de uma "mudança de paradigma" e que é o culminar de um "trabalho que estava já a ser feito".

Mário Ferreira revelou que a escolha da TVI24 pela CNN teve por base "a qualidade do trabalho" e que a estação norte-americana passou por Queluz de Baixo, "de forma relativamente incógnita", mas com o conhecimento da ERC sobre as negociações, para avaliar o canal português e os seus recursos humanos.

Este acordo traz uma valorização, porque vamos ter uma janela aberta ao mundo, vamos ter acesso à base de dados da CNN, que pode ter um repórter em qualquer parte do mundo. (...)", sublinhou, o que significa que o espectador poderá ligar a CNN Portugal a qualquer hora do dia e da noite para acompanhar o que está a acontecer no país e no mundo.

Mário Ferreira adiantou, ainda, que a Media Capital aguarda apenas uma autorização da ERC para o rebranding e que "só depois dessa autorização poderemos trabalhar a 100% na transição".