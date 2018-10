Sofia Ribeiro assinalou o Dia Nacional de Prevenção do Cancro de Mama com uma imagem forte. Através do Instagram, a atriz da TVI, que enfrentou um cancro de mama em 2015, publicou duas fotografias que não deixaram os fãs indiferentes.

Entre os milhares de comentários, muitos foram os seguidores que elogiaram a atriz pela coragem de publicar uma imagem tão forte e houve até quem aproveitasse os comentários para partilhar as suas histórias.

A atriz quis assim assinalar o dia e relembrar a doença que sofreu, deixando ainda o alerta aos seus seguidores de que devem tomar as medidas necessárias para prevenir o cancro e obterem a cura.

"Não deixes que a adversidade te defina, não deixes que a rotina te faça esquecer que o hoje é a nossa única certeza. Cuida-te. Toca-te. Olha-te. Sem medos nem preconceitos. Quem procura acha sim, a possibilidade de dizer que deu tudo certo", escreveu Sofia Ribeiro na legenda.

Também na ferramenta InstaStories, a atriz publicou uma fotografia sua durante os tratamentos, onde lembrou que a vida é efémera e que o "autoexame foi decisivo" para o seu tratamento.