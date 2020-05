Estava desaparecido há quatro anos e, quando já quase não havia esperança, o impensável aconteceu.

As imagens do reencontro de um jovem da Trofa com o seu cão já se tornaram virais e estão a emocionar milhares de pessoas.

Na sua página do Facebook, o enfermeiro e bombeiro João Alves, o dono do cão desaparecido, partilhou fotografias com o animal, onde deu conta do final feliz: “Após 4 anos, 3 meses e 21 dias…. Ele apareceu. Obrigado”.

O reencontro só foi possível graças ao chip que o animal tinha. Depois de ter sido atropelado e de ter recebido assistência no canil municipal da Trofa, os veterinários entraram em contacto com o dono.

Nas redes sociais, a fotografia publicada pelo jovem enfermeiro já conta com mais de 3 mil partilhas e inúmeros comentários.