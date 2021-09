Um incêndio numa habitação em Coimbra revelou a existência de uma plantação de canábis, anunciou esta quinta-feira a PSP, que identificou quatro pessoas.

Em comunicado, o Comando da PSP de Coimbra informa que na tarde de quarta-feira teve “conhecimento que se encontrava a deflagrar um incêndio no interior de uma habitação”, nas imediações do Jardim da Sereia, em Coimbra.

Segundo o comunicado, “no decorrer de todas as operações de rescaldo”, a PSP foi alertada que “numa marquise da referida habitação se encontravam oito vasos com plantas de diversos tamanhos”, que se apurou tratar-se de “canábis sativa em diversas fases de crescimento”.

Os vasos com as plantas foram apreendidos e todos os moradores da habitação, dois homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 21 e 26 anos, foram identificados”, adianta a PSP.