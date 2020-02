Uma mulher de 47 anos queixa-se de ter estado mais de seis horas fechada na casa de banho do Centro de Saúde de Cantanhede, por suspeitas de estar infetada com coronavírus. A história é contada esta sexta-feira, pelo jornal local Diário as Beiras.

A mulher, uma empresária, que esteve seis dias no Norte de Itália, com o marido e o filho de 16 anos, regressou de viagem na quarta-feira. De acordo com o jornal, já em casa, apresentou febre, e contactou as autoridades, que a mandaram deslocar-se ao Centro de Saúde.

Chegou à unidade de saúde pelas 09:30 e foi colocada em isolamento numa casa de banho, até às 16:00.

Quando cheguei a Portugal, ainda não tinha sintoma nenhum, mas liguei para a Saúde 24 para saber quais são as medidas de prevenção, até porque tenho uma doença autoimune e um filho em idade escolar e estive na zona em Itália onde tudo começou”, disse a mulher, num telefonema com a redação do jornal, quando ainda estava fechada na casa de banho do Centro de Saúde.

Durante o período de isolamento forçado, deram-lhe apenas um iogurte e umas bolachas para comer. Às 16:00, foi enviada para casa, sem que lhe fossem feitas quaisquer análises, por falta de autorização da Direção Geral de Saúde (DGS) para as fazer. O caso não terá sido validado como suspeito.