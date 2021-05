As autoridades retiraram, durante a manhã desta quinta-feira, os animais de um canil sem condições em Moimenta da Serra, Gouveia.

Segundo tinha noticiado a TVI, a proprietária do canil Cantinho da Lili está acusada pelo Ministério Público da prática de 23 crimes de maus-tratos a animais de companhia noutro canil, mas continuava a manter mais de 100 cães neste espaço.

Cerca das 10:30, a GNR cortou os cadeados à entrada das instalações e procedeu à retirada dos animais, bem como ao registo fotográfico.

O veterinário municipal recusou prestar declarações à TVI.

DGAV ordenou encerramento por animais estarem em risco

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), organismo na dependência do Ministério da Agricultura, ordenou o encerramento deste canil por "falta de cumprimento de requisitos legais, nomeadamente existência de riscos higieno-sanitários, sobrepovoamento e bem-estar-animal".

Há umas semanas, populares chegaram mesmo a invadir o espaço várias vezes para ajudar os animais com bens necessários.

"Foi mesmo necessário, não íamos deixar os animais morrer", contou à TVI Eugénia Dias, uma das testemunhas. "Os animais tinham falta de água. Não tinham comida. Cheirava muito muito mal, nada era limpo. Era incrível" , descreveu.

Proprietária do canil tinha avançado com providência cautelar

A proprietária do canil foi notificada em janeiro de 2021 da suspensão da atividade do alojamento de animais de companhia sem fins lucrativos Cantinho da Lili, para cumprimento de requisitos que se encontravam em falta. Na mesma notificação, foram concedidos 30 dias para correção.

A DGAV adiantou que a proprietária “não remeteu evidências da correção dos mesmos” bem como não contestou o teor do despacho definitivo de encerramento do canil, da qual foi notificada a 10 de abril.

Contudo, no último dia do prazo estipulado pela DGAV, o Cantinho da Lili avançou com uma providência cautelar para impedir a retirada dos animais do espaço.

A TVI tentou falar com o Cantinho da Lili mas não obteve resposta.