As principais vias de entrada e saída da capital estão, esta quarta-feira, bastante condicionadas devido a diversos acidentes. A greve dos trabalhadores das Infraestruturas de Portugal, que afeta os comboios, aliadas ao tempo adverso e ao feriado de quinta-feira estão a causar ainda mais problemas.

Às 18:30, o Portal das Estradas identificava dois acidentes, um na Calçada de Carriche, que está a dificultar a circulação em direção a Odivelas, e outro ma CRIL, no Olival Basto, sentido Algés-Sacavém.

O Eixo Norte Sul continua com trânsito muito lento em ambos os sentidos.

Na Ponte 25 de Abril, um acidente junto à saída de Alcântara está a condicionar todos os acessos, com fila desde a Ameixoeira no Eixo Norte Sul. O acesso pela descida das Amoreiras, em direção ao Viaduto Duarte Pacheco, está congestionado devido a um acidente.

Na 2ª Circular o trânsito está lento em abos os sentidos, no sentido estádio Sacavém há fila entre Benfica e a zona do radar. No sentido contrário há demora entre o relógio e Pina Manique.

A Ponte Vasco da Gama está com velocidade limitada a 90 km/ devido à chuva.