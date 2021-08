Um homem morreu esta segunda-feira após o capotamento do trator que conduzia, na localidade de Carapinhal, no concelho de Miranda do Corvo (distrito de Coimbra), disse à agência Lusa fonte da proteção civil.

O acidente ocorreu num terreno agrícola, adiantou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, indicando que a vítima era o condutor do trator.

De acordo com o Comando Territorial da GNR em Coimbra, a vítima tinha 69 anos de idade.

O alerta foi dado às 10:56 e para o local foram mobilizados meios dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), num total de 13 operacionais e cinco viaturas.