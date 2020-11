Os pais e encarregados de educação de crianças menores de 12 anos, que trabalham no setor privado, vão poder faltar ao trabalho nas vésperas dos feriados de 1 e 8 de dezembro. No entanto, estas faltas serão consideradas justificadas e haverá uma perda de retribuição.

Esta é a opinião de Carlos Barroso, advogado especialista em direito laboral, que refere a existência de um diploma de março que prevê situações em que os pais necessitem de faltar à ativa laboral para prestarem assistência aos seus dependentes por motivos de suspensão das atividades letivas.

É precisamente este o cenário que vai ocorrer, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, depois de o Governo ter optado por encerrar todos os estabelecimentos de ensino nas vésperas dos feriados de 1 e 8 de dezembro.

Para efeitos do encerramento de estabelecimentos escolares, o Governo publicou em março, na primeira fase da pandemia, um diploma que permitia que as faltas fossem consideradas justificadas, mas com perda de retribuição, sempre que houvesse uma suspensão das atividades letivas. Esse diploma ainda se mantém em vigor hoje”, esclarece.