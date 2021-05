O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, foi encontrado morto esta segunda-feira na sua habitação, na zona do Turcifal.

Para já está afastada a hipótese de crime, mas a Polícia Judiciária vai investigar o caso. O homem foi encontrado com ferimentos de arma branca no pescoço, tendo sido encontrada uma faca junto ao corpo.

Carlos Bernardes já tinha anunciado uma recandidatura à autarquia, que tinha vencido em 2016. Nas eleições deste ano era novamente apoiado pelo PS.

Elementos da Brigada de Investigação de Homicídios da Polícia Judiciária de Lisboa deslocaram-se ao local para investigar as circunstância da morte do autarca, referiu à Lusa fonte policial.

Em março, a comissão política de Torres Vedras do PS aprovou a recandidatura de Carlos Bernardes à presidência do município, no distrito de Lisboa, nas autárquicas deste ano.

Dentro da minha disponibilidade, continuo a servir o partido e a minha terra”, afirmou então o autarca, prometendo um “trabalho de continuidade” e apontando as prioridades do próximo mandato.

Carlos Bernardes ganhou pela primeira vez a corrida à presidência da câmara em 2017 e foi vice-presidente entre 2005 e 2015.

Em 2015, assumiu o cargo de presidente quando o então líder do executivo, Carlos Miguel, renunciou ao mandato para assumir funções no Governo.