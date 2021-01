O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras (PSD), aconselhou os encarregados de educação a não permitir que os filhos frequentem aulas presenciais a partir de quinta-feira, devido ao contexto pandémico, de acordo com uma nota no Facebook.

Carlos Carreira avança ainda que tem estado a aguardar a decisão do Governo sobre o encerramento das escolas, mas não tem dúvidas de que será decretado na próxima semana.

O autarca reitera que caso os encarregados de educação “tenham possibilidades” não deixem os filhos ir à escola a partir de quinta-feira.

A ministra da Saúde afirmou quarta-feira-feira que o encerramento imediato das escolas é uma possibilidade face à situação epidemiológica do país, que se agravou nos últimos dias, uma medida que deve ser analisada em Conselho de Ministros.

Há momentos, no regresso do primeiro-ministro de reuniões no exterior, fizemos uma reunião por `zoom´ e estivemos a discutir várias informações que, ao final da tarde, o grupo de peritos, de epidemiologistas e técnicos de saúde que habitualmente connosco reúne no Infarmed, nos transmitiu”, afirmou Marta Temido na “Grande Entrevista” da RTP3.