O Governo Regional da Madeira anunciou hoje o cancelamento das festividades do Carnaval de 2021, devido às medidas de contenção da pandemia de covid-19 em vigor, nomeadamente o distanciamento físico e a proibição de aglomerações.

A decisão teve de ser tomada já, porque [a organização do Carnaval] impõe investimento por parte dos grupos, aquisição de roupas, aquisição de outros apetrechos" , refere o Secretário Regional do Turismo e Cultura, numa nota áudio enviada à agência Lusa.

Eduardo Jesus sublinha que a preparação do Carnaval não permite cumprir as orientações de segurança que estão em vigor.

Estamos certos de que, com o aparecimento já de duas vacinas, este início de 2021 será o período privilegiado da vacinação, o que nos permite olhar para a frente com esperança e acreditar que será possível cumprir o resto do [calendário de festas] que temos já imaginado", declarou.