Cinco bombeiros ficaram feridos num acidente, em Ourém. O autotanque em que seguiam despistou-se numa curva apertada e acabou mesmo por capotar.

A equipa, constituída por cinco operacionais, dirigia-se para um incêndio que teve início em Peras Ruivas, na zona do Carregal.

Do acidente resultaram quatro feridos ligeiros e um ferido ligeiro com maior gravidade, como confirmou comandante Guilherme Isidro dos Bombeiros Voluntários de Ourém.

Iam a deslocar-se para um acidente em Peras Ruivas, quando fizeram uma travagem que não resultou muito bem e o carro capotou neste local. No autotanque, seguia uma equipa de cinco elementos. Do acidente resultaram quatro feridos ligeiros e um ferido ligeiro com mais gravidade”, explicou.