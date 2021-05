Um homem foi encontrado morto, neste sábado, dentro de um poço em Carreiras, freguesia de Vila Verde, indicou à Lusa fonte do Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

O alerta foi dado às 12:20 para o desaparecimento da vítima que, cerca das 16:30 foi encontrada no fundo de um poço com uma altura de cerca de 15 metros.

Às 17:15 a operação ainda estava em curso, mas a vítima já tinha sido encontrada sem vida.

O poço terá cerca de três metros de água.

A ocorrência aconteceu na freguesia de Carreiras São Tiago, em Vila Verde, concelho do distrito de Braga.

Para o local foram deslocados elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, bem como uma segunda equipa de mergulhadores (de grande ângulo) dos Bombeiros Voluntários de Guimarães.

Somam-se elementos da GNR e duas viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), uma do Hospital de Braga e outra com uma equipa de psicólogos.