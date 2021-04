Sete trabalhadores de nacionalidade estrangeira ficaram esta sexta-feira feridos, sem gravidade, na sequência do despiste de uma carrinha de transporte de mercadorias, em São Matias, no concelho de Beja, disseram à Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

De acordo com o capitão Hugo Monteiro, do Comando Territorial de Beja da GNR, os feridos, todos trabalhadores da construção civil, “deslocavam-se do local de trabalho para as suas residências”, tendo o acidente ocorrido no Itinerário Principal (IP) 2, ao quilómetro 333,4, em São Matias.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o alerta para o acidente foi dado às 14:36 e que os sete feridos foram transportados para o hospital de Beja.

Segundo ainda o oficial da GNR, os feridos, que se deslocavam numa carrinha de transporte de mercadorias com caixa aberta, “têm idades compreendidas entre os 23 e os 42 anos”, sendo "naturais da Gâmbia e da Guiné".

Segundo o oficial da GNR, a estrada esteve condicionada ao trânsito “durante duas horas”, mas pelas 17:30 circulava-se já sem qualquer restrição.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 22 elementos, auxiliados por 11 viaturas.