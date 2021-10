Um carro ficou totalmente consumido pelas chamas durante a tarde desta sexta-feira na Via da Cintura Interna (VCI), no Porto.

De acordo com o que a TVI24 conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Sapadores do Porto, o fogo deflagrou no sentido Arrábida - Freixo, junto à saída do Mercado Abastecedor e obrigou ao corte da via direita da VCI, situação que cerca das 15:30 ainda se mantinha.

Ao local foram chamados os Sapadores do Porto, assim como a PSP e as Infraestruturas de Portugal. A mesma fonte indicou que não houve feridos a registar.

O alerta para a ocorrência deu-se às 14:43.