Um homem foi detido na segunda-feira na União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, no concelho de Loures, por suspeita de falsas declarações, informou esta terça-feora o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

Em comunicado, o Cometlis explica que o homem, de 33 anos, terá apresentando uma falsa queixa sobre o roubo de um automóvel, tendo, posteriormente, admitido que o fez para ser ressarcido pela companhia de seguros.

Durante a apresentação da denúncia, o suspeito mostrou-se sempre muito nervoso e, no final da mesma, acabou por afirmar que a sua viatura estaria parqueada na zona do Montijo e que apenas se dirigiu à esquadra com o intuito de se desfazer da mesma para posteriormente ser ressarcido pela sua companhia de seguros, assumindo assim que teria simulado toda a situação”, explica a nota.