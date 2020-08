Uma mulher regou, esta terça-feira, um homem com um líquido, "presumivelmente gasolina", e tentou atear-lhe fogo com um isqueiro. Incidente aconteceu na Figueira da Foz, durante a última madrugada.

De acordo com a PSP, que foi chamada ao local, o alerta foi dado às 01:20. "A vítima havia sido regada com um líquido – presumivelmente gasolina - no interior do seu veículo por uma mulher de 36 anos, com a qual alegadamente mantinha um relacionamento, mas conseguiu fugir antes que a suspeita tivesse conseguido atear fogo com um isqueiro", esclarece a PSP, em comunicado a que a TVI teve acesso.

No mesmo documento, a PSP acrescenta que "a mulher, fazendo uso de uma faca de grandes dimensões que trazia no casaco, provocou danos no veículo e destruiu dois telemóveis e documentos que se encontravam no seu interior". Alegada agressora e vítima mantinham uma relação.

Por se tratar de uma tentativa de homicídio, a Polícia Judiciária de Coimbra foi informada e tomou conta da ocorrência.

A vítima, de 48 anos, foi assistida no local e transportada ao Hospital da Figueira da Foz de onde já teve alta.