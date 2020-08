Foi um início de tarde agitado para quem teve de atravessar a ponte 25 de Abril, sobretudo no sentido Almada-Lisboa.

Pelo menos oito viaturas envolveram-se num aparatoso acidente que obrigou à paragem forçada, por largos minutos, de quem viajava no sentido da capital.

Em declarações à TVI24, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, disse que a ocorrência ter-se-à verificado por volta das 12h00 - sem ser muito preciso - mas que o Comando nem sequer foi chamado ao local porque, felizmente, "só houve danos materiais a registar."

Pelos vídeos que chegaram à redação da TVI podem ver-se várias viaturas danificadas e cerca das 14h00 horas ainda havia trabalhos de remoção no tabuleiro da ponte, o que fez com que as filas de trânsito fossem longas e demoradas.