Uma viatura incendiou-se no tabuleiro da ponte 25 de abril, estando o trânsito cortado no sentido sul/norte, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Trata-se de um incêndio numa viatura, que não causou feridos. O trânsito está cortado no sentido sul/norte, por razões de segurança, enquanto é efetuado o combate às chamas”, disse fonte do CDOS, cerca das 20:45.

Segundo a mesma fonte, no local estão os bombeiros de Almada, bem como o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa