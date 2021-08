Um motociclista ficou ferido com gravidade após uma colisão com um veículo ligeiro na Estrada Nacional (EN) 101 em Monção, no distrito de Viana do Castelo, adiantou à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o ferido grave é um homem de 35 anos, que seguia no motociclo.

O alerta para o acidente foi dado pelas 20:15 na EN 101 na freguesia de Troporiz e Lapela, concelho de Monção.

A vítima foi estabilizada no local e transportada para o hospital de Viana do Castelo.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Monção e a GNR, que tomou conta da ocorrência.