A GNR deteve um homem de 35 anos suspeito de ter atropelado, no domingo, três pessoas (uma mulher e as duas filhas) na Estrada Nacional 238, junto a Venda da Serra, em Ferreira do Zêzere (Santarém), pondo-se em fuga.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR) afirma que o suspeito, um cidadão estrangeiro com autorização de residência em Portugal caducada, foi detido no domingo por militares do Posto Territorial de Ferreira do Zêzere.

No acidente, ocorrido na freguesia de Águas Belas, ficaram feridas uma mulher, de 44 anos, e as filhas, de 17 e 12 anos, que foram transportadas para o Hospital de Coimbra, tendo recebido já alta hospitalar, lê-se na nota.

A GNR afirma que, logo após o alerta para o acidente, às 19:41, foram acionados meios para localizar o condutor suspeito do atropelamento, o que veio acontecer pouco tempo depois, tendo o processo sido remetido ao Tribunal de Tomar.