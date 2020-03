Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias na Rua Luís de Camões, em Gondomar, provocou esta terça-feira um ferido grave, do sexo feminino, disse à Lusa fonte dos Sapadores do Porto.

O acidente ocorreu cerca das 17:20, na via de acesso à Rotunda do Freixo, sendo a vítima, de 21 anos, a condutora do veículo ligeiro que “ficou quase totalmente destruído”, acrescentou a fonte.

A vítima apresentava “queixas na zona pélvica” tendo sido conduzida ao Hospital Santo António.

Compareceram no local a PSP, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), os Sapadores do Porto e os Bombeiros de Valbom.