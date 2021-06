Um motociclista morreu esta quarta-feira na sequência de uma colisão com um automóvel ligeiro, num acidente de que resultou ainda um ferido leve, adiantou à Lusa fonte da proteção civil.

Uma colisão rodoviária na localidade de Carvalhosa, concelho de Paços de Ferreira, distrito do Porto, resultou numa vítima mortal, explicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto.

O óbito do motociclista foi confirmado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Padre Américo, acrescentou.

Do acidente há ainda a registar um ferido leve, disse ainda.

O alerta para o acidente foi dado por volta das 19:49 e no local estiveram ainda os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, num total de seis elementos apoiados por três viaturas.

A GNR esteve também no local e tomou conta da ocorrência.