A Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa registou esta manhã uma segunda morte por Covid-19. Trata-se de um utente com patologias anteriores que morreu no Hospital Beatriz Ângelo, durante a tarde desta terça-feira.

O primeiro óbito foi uma utente do lar, que morreu na segunda-feira, também no Hospital Beatriz Ângelo, de acordo com uma sobrinha da vítima mortal.

Esta segunda morte foi anunciada pelo presidente da união de freguesias de Ramada e Caneças, Manuel Varela. Até ao momento a administração da Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa não fez qualquer comentário ao surto do novo coronavírus.

O surto neste lar de idosos levou a que fossem realizados mais de 100 testes de despistagem. Todos os utentes da Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa foram testados. Até ao momento, registam-se 87 casos positivos de Covid-19, 60 utentes e 27 funcionários.

Manuel Varela acredita que o foco de contágio poderá ter sido iniciado por um funcionário que testou positivo, na sexta-feira. O trabalhador terá sido responsável por transportar o novo coronavírus para o interior da instituição. A autarquia acredita que o surto tenha tido início na quinta-feira.

O presidente da união de freguesias revelou ainda que existem dez utentes do lar internados no Hospital Beatriz Ângelo, no Porto. Nenhum dos pacientes apresenta um quadro clínico grave.

Nenhum dos 27 funcionários contagiados está internado numa unidade hospitalar, uma vez que todos apresentam um quadro clínico estável.

Na Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa, residem mais de 100 utentes distribuídos por duas unidades isoladas. O plano de contingência já foi ativado em ambos os polos.